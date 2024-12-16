Ямал назвал игрока, который может получить награду Golden Boy в 2025 году

Кто же это?
Фото: instagram.com/fcbmasia
Молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямал попытался спрогнозировать ближайшее будущее защитника команды Пау Кубарси:
"Он уже входит в топ-5 лучших центральных защитников мира. Запомните мои слова, Кубарси может стать следующим, кто получит награду "Golden Boy" в 2025 году. Его уровень с каждым днем просто растет".
Добавим, что Пау за "Барселону" в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых отдал одну результативную передачу.
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