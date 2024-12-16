Гаэль Монфис – о продолжении карьеры: “Есть много спортсменов, в возрасте за 40, которые всё ещё играют на высоком уровне”

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис на своём канале YouTube поделился планами на будущее и рассказал о о том, где хотел бы завершить карьеру.



Супруг украинки Элины Свитолиной, ныне занимающий 55-е место в мировом рейтинге, готов продолжать свою карьеру, хотя и без грандиозных ожиданий.

“Сейчас у меня нет какой-то конкретной цели. Главная задача – наслаждаться теннисом и радовать болельщиков. Постараться выиграть как можно больше матчей и снова бросать вызов лучшим”, – сказал Монфис.

В сезоне 2024 года Монфис одержал несколько хороших побед, среди которых матч против Карлоса Алькараса на “Мастерсе” в Цинциннати. Однако Гаэль признаёт, что его карьера движется к закату, и серьёзные травмы могут стать причиной её окончания.

“Я стараюсь оставаться конкурентоспособным и делаю всё возможное для этого. Но понимаю, что если случится хоть малейшая серьёзная травма, то на этом всё закончится. Тем не менее, есть много спортсменов, в возрасте за 40, которые всё ещё выступают на высоком уровне. Смогу ли я вернуться, если такое произойдёт? Не уверен”, – откровенно признался Монфис.

Также французский теннисист поделился мыслями о том, где он хотел бы завершить свою карьеру:

“Сложно сказать, где я уйду из тенниса. Конечно, первыми на ум приходят Ролан Гаррос и “Мастерс” в Париже. Париж – потому что это конец сезона, а Ролан Гаррос – потому что это особенный турнир. Я хочу, чтобы это был один из них. Я люблю теннис и обожаю соревноваться, но это уже не цель сама по себе”.



btu.org.ua