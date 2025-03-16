Днепр уверенно обыграл Прикарпатье-Говерлу в Суперлиге FAVBET-2024/25

Самым результативным игроком матча стал капитан Днепра Станислав Тимофеенко, в активе которого 24 набранных очка

Днепр в Ивано-Франковске уверенно обыграл Прикарпатье-Говерлу (85:71) в рамках регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25.

По ходу стартовой четверти Днепр имел преимущество в восемь очков, однако ее концовка осталась за клубом из Ивано-Франковска, которому удалось сократить отставание до минимума (18:19).

На большой перерыв команда Владимира Коваля ушла с +6, а к концу третьей десяминутки увеличила свой отрыв до +13. Заключительная четверть не таила в себе особой интриги, а днепряне спокойно довело дело до победного конца.

Самым результативным игроком матча стал капитан Днепра Станислав Тимофеенко, в активе которого 24 набранных очка. В составе хозяев площадки стоит отметить Илью Кабацюру, собравшего дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

Днепр одержал свою 26-ю победу в регулярном чемпионате и продолжает идти по турнирной дистанции со 100% показателем побед. Прикарпатье-Говерла замыкает турнирную таблицу — на ее счету всего 4 победы после 24-х проведенных матчей.

Прикарпатье-Говерла и Днепр встретятся между собой теперь 26 марта — для команды Владимира Коваля это игра будет следующей в рамках регулярного чемпионата. Клуб из Ивано-Франковска, в свою очередь, перед этим еще сыграет 21 марта с Кривбассом и 22 марта с Черкасскими Мавпами.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Прикарпатье-Говерла — Днепр 71:85 (18:19, 14:19, 18:25, 21:22)

Прикарпатье-Говерла: Кабацюра 19 + 11 подборов — 6 потерь, Морозов 10 + 9 подборов + 3 передачи, Маркив 9, Кузнецов 9 + 3 передачи, Дроздов 3 — старт, Стародуб 8 очков + 7 передач, Иванов 7, Чугунов 6 + 6 подборов, Бречка 0 + 3 передачи

Днепр: Тимофеенко 24 + 6 подборов + 3 передачи, Закурдаев 13, Горобченко 12 + 5 передачи + 3 перехвата — 3 потери, Конев 8 + 7 подборов + 3 передачи, Сыпало 7 + 9 подборов — старт, Сорочан 14 + 5 подборов, Дубоненко 5, Бондарчук 2

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