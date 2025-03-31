Штайнер: Ferrari под сильнейшим прессингом из-за Льюиса

Последним гонщиком Ferrari, кому удалось выиграть Гран При Японии, был ещё Михаэль Шумахер: в октябре 2004-го он первым пересёк линию финиша в Сузуке, на 14 с лишним секунд опередив своего младшего брата Ральфа, в том сезоне ещё выступавшего за Williams.

Т.е. это было больше двадцати лет назад, и с тех пор в разные годы разные представители Скудерии там только на подиум поднимались. В первой тройке в Сузуке и на другом японском автодроме, на Fuji International Speedway, финишировали Фелипе Масса, Кими Райкконен, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

При этом в Японии целая армия болельщиков итальянской команды, которые, конечно, будут рады, если Ferrari реабилитируется после весьма тревожных неприятностей, произошедших в Китае, где и Леклер, и Льюис Хэмилтон были дисквалифицированы.

Гюнтер Штайнер, бывший руководитель команды Haas, а ныне эксперт немецкого телеканала RTL, не склонен драматизировать ситуацию: «Я не замечаю никаких признаков отчаяния, я вижу у Ferrari только желание добиться хороших результатов.

Команда испытывает колоссальный прессинг, причём в основном из-за Льюиса Хэмилтона. Что бы он ни делал, он находится в центре всеобщего внимания. Но в Ferrari, когда подписывали с ним контракт, должны были понимать, на что идут.

При этом Mercedes, оставшись без Хэмилтона, выступает неплохо, однако теперь её гонщики почти незаметны для публики. Пресса намного больше интересуется Ferrari и Хэмилтоном, чем Mercedes, хотя эта команда сейчас показывает более высокие результаты. Всё это лишний раз говорит о магнетической притягательности личности Хэмилтона, который выделяется даже на общем фоне Ferrari».

Совсем скоро мы узнаем, чего сможет добиться в Сузуке Скудерия, но не менее интересно, сможет ли McLaren развить успех, достигнутый на двух первых этапах сезона. Последний раз гонщик этой команды побеждал в Японии тоже довольно давно, 14 лет назад – в 2011 году это удалось Дженсону Баттону. Кстати, его напарником тогда был именно Хэмилтон, который в той гонке финишировал пятым.

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