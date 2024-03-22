Яремчук: «Мы – команда!»

Сборная Украины одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной (1:2) в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024 сыграет в решающей игре против Исландии.

Автор одного из голов в ворота боснийцев Роман Яремчук сразу после игры рассказал, за счет чего сборной Украины удалось переломить ход игры и вырвать победу.

– Благодаря чему удалось спасти игру?

– Прежде всего, потому, что мы команда, мы верили до конца, несмотря на то, кто на замене, кто в основном составе. Пытались не нагнетать, хорошо, что все хорошо кончается. Был действительно сложный матч. Готовимся к следующему поединку. Уже поговорили с ребятами, что у нас есть опыт после того, как мы Уэльсу проиграли. Нужно чтобы такого не повторилось, поэтому будем серьезно готовиться. Следующий матч не за горами. Поэтому полная концентрация.

Босния и Герцеговина – Украина: видео голов и обзор матча

– У тебя сейчас хороший период, в чем секрет?

– Секретов нет, нужно работать много, верить в то, что ты делаешь, в Бога и иметь у себя людей, которые тебе помогают.

– Чем удивил соперник?

– Своей компактностью, хорошо обороняющимися, выбегали вперед, в частности, Джеко много мячей подбирал. Трибуны подгоняли, было сложно, но хорошо, что все хорошо заканчивается. Едем с хорошим настроением в Польшу.

– В первом тайме соперник показал свои зубы, как Ребров мотивировал в раздевалке?

– Подсказал, как лучше размещаться на футбольном поле, чтобы добавить в агрессии и стараться развивать свои моменты. Поэтому во втором тайме это получилось.

– Сегодня ты с Довбиком играл двух форвардов одного типа. Как тебе такой опыт?

– Мне не привыкать, я в клубе играю с двумя нападающими, потому чувствую себя как рыба в воде. Мне легче играть, когда со мной такой футболист, как Артем, но главный тренер выбирает схему игры.

– Первый гол был в наши ворота. Какая была ошибка?

– Я плохо видел, потому что стоял на другой части поля, разминался. Я еще не смотрел обзор, понимал, что последовал сложный выстрел. Мы разберем эту ситуацию на теории, сделаем выводы, чтобы больше не повторилось.

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