Клопп – о словах Трента про титулы Манчестер Сити: Он так чувствует

Наставник Ливерпуля встал на защиту своего подопечного

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В одном из недавних интервью защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд заявил, что титулы "красных" имеют большее значение, нежели трофеи "Манчестер Сити".

Юрген Клопп считает, что игрок не собирался проявить неуважение к сопернику, а лишь рассказ о свои чувствах по отношению к победам.

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"В том, что он сказал нет ничего плохого. «Это значит больше» означает, что трофеи для нас значат больше, чем для "Манчестер Сити". Когда мы что-то чувствует, то говорим об этом. Трент так чувствует, и я не вижу в этом проблемы. Я уверен, что это было сказано с уважением", — приводит слова специалиста Фабрицио Романо.

Отметим, что в рамках 28-го тура АПЛ "Ливерпуль" встретится именно с "Манчестер Сити". Матч состоится в воскресение, 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по киевскому времени.

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