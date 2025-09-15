“Играть с Украиной будет сложно, но мы тоже сильная команда”. Сборная Испании – о предстоящем матче против украинок на BJK Cup Finals

Капитан и лидеры сборной Испании прокомментировали предстоящий четвертьфинальный поединок Финала Кубка Билли Джин Кинг против Украины



Карла Суарес Наварро, капитан сборной Испании: “Мы счастливы быть здесь. Самое трудное, пожалуй, это смена часовых поясов. Но мы уже здесь четыре дня. Хорошо тренируемся. Думаю, корт очень хороший, просто прекрасный.

Бесспорно, что матч с Украиной – это будет очень сложное противостояние. У них сильные теннисистки в одиночном разряде, но и в паре они тоже хорошие. Мы хорошо знаем этих игроков. Но, знаете, никогда нельзя быть уверенным. В командных соревнованиях всегда есть неожиданности.

Мы тренируемся, хотим быть готовыми. Это сложно, но мы также стремимся получить удовольствие. Мы видели, как накануне сборная Испании в Кубке Дэвиса сделала камбэк с 0-2. Мы очень счастливы за них. Конечно, это поможет нам на этой неделе, потому что это вдохновляет”.

Паула Бадоса, первая ракетка Испании: “Последние несколько месяцев были сложными для меня. Я счастлива, что вернулась на корты. Конечно, с каждым днем чувствую себя немного лучше. Возвращаться после травмы – это никогда не бывает легко. Я чувствую себя прекрасно со своими партнершами по команде, в таких соревнованиях очень важно иметь хорошую атмосферу, командный дух.

Мы действительно с нетерпением ждем среды. Это будет сложно, но мы тоже сильная команда. Мы любим соревноваться как страна, как команда. Очень жду этого момента. Для меня сейчас главная цель – оставаться здоровой и сыграть как можно больше матчей. Я только начинаю свой камбэк. Понимаю, что сезон скоро закончится. Если совсем уж откровенно, то я уже думаю о сезоне-2026″.



Джессика Боусас Манейро, вторая ракетка Испании: “Мой дебют за команду был ещё в Квалификации, это уже моё третье выступление, так что теперь я лучше знаю эти соревнования. Я счастлива снова вернуться, играть в Финале, быть с командой. Мы хорошо тренируемся и, думаю, будем готовы бороться с Украиной.

Все команды здесь – сильные соперницы. Против них сложно играть, потому что в каждой сборной есть хорошие теннисистки. Мы знаем, что каждый матч будет тяжелым. Но, думаю, мы готовы. Главное – быть крепкой командой, хорошо тренироваться и чувствовать себя единым целым. Думаю, у нас это получается, и мы будем готовы. Да, знаю, что будет сложно, но мы готовы”.

Поединок между сборными Украины и Испании начнется 17 сентября в 12:00 по киевскому времени.



btu.org.ua