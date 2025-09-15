Провал сборной Украины на ЧМ по борьбе

13 сентября в Загребе стартовал чемпионат мира по борьбе. Первые на ковер вышли представители вольного стиля, и именно с них началась украинская страница турнира. Однако ожидания болельщиков снова не оправдались: команда, возглавляемая Василием Федоришиным, продемонстрировала крайне слабые результаты. Украинские борцы не смогли завоевать медалей, хотя на отдельных этапах казалось, что прорыв возможен. На фоне свежей памяти о скандалах, связанных с тренером, выступление сборной стало еще одним поводом для дискуссий. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Разочарование от старта

Для украинских вольников этот чемпионат был шансом закрепить успех весеннего Евро, где после двухлетнего перерыва удалось добыть бронзу. Но уже первые два дня показали: системных изменений в команде нет. Лишь несколько спортсменов смогли показать достойный уровень борьбы, тогда как большинство вылетело на ранних стадиях. Особенно болезненно выглядели поражения в стартовых поединках, где украинцы не сумели навязать конкуренцию соперникам. Ситуация вновь вызвала вопросы к подготовке и тактическим решениям тренерского штаба.

Лучший шанс: Василий Михайлов

Самым перспективным выглядел опытный Василий Михайлов в категории до 79 кг. В первых схватках он уверенно прошел дагестанца Алана Амирова и таджика Магомета Евлоева, но в четвертьфинале уступил иранцу Могаммаду Ноходиларами. Последняя надежда — утешительный турнир — рассыпалась после поражения иранца в полуфинале. В итоге Михайлов остался без медали, хотя именно на него возлагали основные ожидания. Его поражение стало символом всей команды: шаг вперед, но не прорыв.

Камиль Керимов и упущенный шанс

Не смог реализовать свой потенциал и Камиль Керимов (до 61 кг). Начав с двух уверенных побед над китайцем Сун Зежонем и белорусом Дмитрием Шамелой, он вышел в четвертьфинал, где уступил иранцу Ахмаду Мохаммаднежаджавану. Соперник дошел до финала, дав украинцу шанс продолжить борьбу за бронзу. Но Керимов не справился и проиграл в утешительной схватке азербайджанцу Нураддину Новрузову. Таким образом, второй возможный медальный шанс был потерян.

Алиев, Черногуз и другие

Некоторые борцы также успели порадовать отдельными победами. Так, Мухаммед Алиев (до 86 кг) стартовал с уверенной виктории, прошел утешительные поединки, но остался седьмым. Иван Черногуз (до 92 кг) хорошо начал турнир, однако проиграл олимпийскому призеру Даурену Куруглиеву. Молодой Владислав Абрамов (до 57 кг) дебютировал на взрослом уровне и сразу попал на трехкратного чемпиона Европы Арсена Арутюняна, уступив досрочно. Остальные представители сборной — Алексей Борута, Иван Кусяк и Мурази Мчедлидзе — вылетели на старте, не оставив шансов на медали.

Почему команда буксует

Слабое выступление украинской сборной объясняют системными проблемами. Среди них — ошибки в тактике, недостаток физической готовности и слабая работа с молодежью. С момента назначения Федоришина главным тренером ситуация в команде не изменилась: редкие успехи сменяются серией провалов. Отдельно отмечается и фактор скандальной репутации тренера, которая давит на спортсменов и команду в целом. На фоне этих проблем даже отдельные победы не выглядят шагом вперед.

Контекст турнира

Тем временем в Загребе определились первые чемпионы. В четырех весовых категориях золото разыграли представители Ирана, США, Японии и других стран. Среди призеров оказались и нейтральные атлеты из России, несмотря на попытки международных организаций ограничить их участие. Особенно выделяется Завур Угуев, ставший трехкратным чемпионом мира. Для Украины же турнир пока складывается неудачно, и единственным утешением остается перспектива женской борьбы, где ожидаются более конкурентные выступления.

Перспективы украинцев

На чемпионате мира украинцы еще имеют шанс проявить себя: на ковер выйдут Андрей Бийийчук и Давид Мчедлидзе. Их выступления могут смягчить общий негатив от стартовых поражений, но принципиально картину это не изменит. Украинская вольная борьба нуждается в обновлении подходов и новых тренерских решениях. Без этого каждая новая мировая арена будет приносить лишь разочарования.

