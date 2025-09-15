Александр КРАСЮК: «Это очень привлекает, хотя и не всех»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

В ночь на 14 сентября на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО). Теренс отобрал титулы чемпиона мира у мексиканца! Американец стал первым боксером, завоевавшим звание абсолюта в трех весовых категориях.

Украинский промоутер Александр Красюк, эксклюзивно для Sport.ua, ответил, можно ли считать американца лучшим боксером в истории.

– Можно ли назвать Кроуфорда лучшим боксером в истории?

– Конечно можно. Он однозначно входит в когорту величайших, оставаясь при этом скромным и смиренным. Это очень привлекает… хотя и не всех, – сказал Красюк.

На нашем сайте доступно видео боя Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд, где американец уничтожил своего соперника.

Красюк дал неожиданный совет Канело и Кроуфорду после яркого боя

sport.ua