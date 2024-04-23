Промоутер Усика детально описал план украинца на случай отказа Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Александр Красюк, промоутер чемпиона IBF, IBO, WBA, WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 KO), рассказал, что существует план действий на случай отказа от боя чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Согласно этому плану Усик все же выйдет на ринг 18 мая, а также получит дополнительную финансовую компенсацию.

«У меня нет особой уверенности в том, что бой-реванш состоится. Если Тайсон Фьюри проиграет, будет ли он уверен в себе, чтобы снова выйти на ринг? Теоретически он может, но мы все знаем, что произошло с реваншом с Владимиром Кличко.

Вот почему мы разработали это правило Лапина. Сергей Лапин – тренер Усика, и это означает, что Тайсон Фьюри должен будет заплатить штраф в размере 10 миллионов фунтов стерлингов, если он откажется от поединка. Это было сделано для того, чтобы избежать еще одного переноса. Будем молиться, чтобы он надевал шлем во время спаррингов, а не как в прошлый раз, когда он получил рассечение в спарринге. Рассечение было настоящим, но видео – я ему не доверяю. Я думаю, что Тайсон Фьюри не надел шлем и получил рассечение, но это мое мнение. У меня нет доказательств. Это моя догадка.

Если Фьюри повторит это, его заменит обязательный претендент IBF Филип Хргович. Он готовится к бою с Даниэлем Дюбуа 1 июня, но вместо этого он должен будет быть готов 18 мая, чтобы заменить Тайсона по любой причине. В противном случае мы потеряем титул IBF. Это было одним из наших условий. В этом бою главное — стать вбсолютным. Речь идет не о деньгах, а о наследии, о славе. Тайсон Фьюри говорит, что его это не волнует, но на пресс-конференции он говорил: «Вау, IBF, WBO, WBC, WBA, Ring Magazine, абсолютный, линейный. О таких вещах я никогда не слышал», – сказал Красюк.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что Джошуа надеется выйти на бой с Фьюри вместо Усика.

sport.ua