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Футбол

Унаи Эмери подписал новый контракт с Астон Виллой — Источник

Новый договор рассчитан до 2027 года

Унаи Эмери подписал новый контракт с Астон Виллой - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери продлил сотрудничество со своим клубом.

    По информации издания BBC, специалист подписал новое соглашение с "Астон Виллой", которое рассчитано до 2027 года.

    Испанский тренер присоединился к английскому клубу в начале ноября 2022 года. Под руководством 52-летнего специалиста команда квалификации в Лигу конференций.

    В этом сезоне подопечные Эмери занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ и имеют 66 баллов.

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