Новичок Баварии – о матче с Челси: Мы играем в футбол ради таких топ-матчей

Защитник "Баварии" Джонатан Та поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против "Челси".

"Это, безусловно, первое серьезное испытание. "Челси" — это топ-команда с четким планом игры и удачным сочетанием опытных игроков и молодых, очень смелых футболистов, которые имеют большой потенциал.

Нас, безусловно, ждет вызов высочайшего уровня. Но мы привыкли играть в такие матчи, и, в конце концов, мы играем в футбол именно ради таких топ-матчей. Поэтому мы все с нетерпением ждем эту игру", – сказал футболист.