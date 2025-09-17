Connect with us
Футбол

Новичок Баварии – о матче с Челси: Мы играем в футбол ради таких топ-матчей

Новичок Баварии - о матче с Челси: Мы играем в футбол ради таких топ-матчей

    • Защитник "Баварии" Джонатан Та поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против "Челси".

    "Это, безусловно, первое серьезное испытание. "Челси" — это топ-команда с четким планом игры и удачным сочетанием опытных игроков и молодых, очень смелых футболистов, которые имеют большой потенциал.

    Нас, безусловно, ждет вызов высочайшего уровня. Но мы привыкли играть в такие матчи, и, в конце концов, мы играем в футбол именно ради таких топ-матчей. Поэтому мы все с нетерпением ждем эту игру", – сказал футболист.

    Добавим, что "Бавария" в первом туре ЛЧ сыграет против "Челси". Начало – 17 сентября в 22:00 по Киеву.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis