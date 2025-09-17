Свитолина установила рекорд в сборной Украины

Женская сборная Украины вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, обыграв Испанию. Эта победа стала первой для украинок в очных встречах и принесла исторический результат — ранее команды встречались лишь однажды в 2013 году, тогда Украина проиграла 1:3. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Элина Свитолина записала на свой счет 18-ю победу в одиночных матчах за сборную, установив национальный рекорд. Она обошла Олену Татаркову, чей показатель (17) держался более 20 лет. В общей сложности Свитолина провела уже 29 матчей за команду (27 в одиночке и 2 в паре), догнав по этому показателю Ольгу Савчук.

Стартовую победу в противостоянии с Испанией принесла Марта Костюк. Для нее это девятая победа в одиночном разряде и 12-я в составе сборной — она вошла в топ-10 национального рейтинга.

Напомним, мы также писали о том, что Олейникова вышла во второй круг соревнований.