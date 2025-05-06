Рим. Брондзетти одержала дебютную победу на домашнем турнире, Стёрнс и Боузкова вышли во второй круг

Результаты первого игрового дня на турнире WTA 1000 в Италии



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сонэй Картэл (Великобритания) – Кимберли Биррелл (Австралия) 4:6, 6:3, 6:4

Лулу Сунь (Новая Зеландия) – Джорджи Педоне (Италия, WC) 3:6, 6:1, 6:3

Петра Квитова (Чехия) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 7:5, 6:1

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Маккартни Кесслер (США) 6:3, 6:3

Лучия Брондзетти (Италия) – Анастасия Севастова (Латвия) 6:3, 6:4

Жаклин Кристиан (Румыния) – Алиша Паркс (США) 6:2, 6:0

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Рената Сарасуа (Мексика) 6:1, 1:6, 6:1

Пэйтон Стёрнс (США) – Нурия Бранкаччо (Италия, WC) 6:3, 6:2

Мари Боузкова (Чехия) – Маяр Шериф (Египет) 6:2, 7:5

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Энн Ли (США) 6:3, 5:7, 7:6(3)

Сонэй Картэл вышла вперед в счете личных противостояний с Кимберли Биррелл (2-1). Теннисистки впервые играли друг против друга на грунте. В прошлом сезоне британка уступила австралийке на траве в Илкли.

Лучия Брондзетти пятый сезон подряд играет на турнире в Риме и впервые смогла выиграть здесь матч. Во втором круге итальянка встретися с 12-й сеяной Каролиной Муховой. Для чешской теннисистки это будет первый матч на грунте в этом сезоне.

Пэйтон Стёрнс остановила победную серию Нурии Бранкаччо, которая в конце апреля выиграла титул на турнире ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула. Дальше американка попробует взять реванш у Анны Калинской за поражение в прошлом году в Пекине.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua