Оливер Оукс ушёл с поста руководителя Alpine F1

Оливер Оукс покинул пост руководителя команды Alpine, его обязанности с сегодняшнего дня будет исполнять советник команды Флавио Бриаторе.

«BWT Alpine Formula One Team объявляет, что Оливер Оукс покинул пост руководителя команды.

Команда приняла его отставку с немедленным вступлением решения в силу. С сегодняшнего дня Флавио Бриаторе продолжит работу в качестве исполнительного советника и будет выполнять обязанности, которые ранее исполнял Оливер Оукс.

Команда хотела бы поблагодарить Оливера за его работу с момента его прихода прошлым летом и за его вклад в завоевание шестого места в Кубке конструкторов 2024 года.

Команда не будет давать никаких дальнейших комментариев», – сказано в официальном заявлении.

Фактически, на место самого молодого руководителя команды в сегодняшней Формуле 1 пришёл самый возрастной. Если Оуксу было всего 37, то Бриаторе сейчас 75.

По слухам, которые команда никак не комментирует, решение связано с предстоящими перестановками в составе пилотов и заменой Джека Дуэна на Франко Колапинто. В минувший уик-энд в Майами Оукс отрицал такую замену.

За последние годы из Энстоуна с поста руководителя команды были уволены Сирил Абитебул, Марцин Будковски, Лоран Росси, Отмар Сафнауэр, Брюно Фамен и теперь Оливер Оукс.

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