Леннокс ЛЬЮИС: «Он отомстит Усику, ведь почти победил его»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный американский боксер Леннокс Льюис высказался о бое-реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Месть? Это много значит для Дюбуа. Думаю, он отомстит Усику. Дюбуа уже один раз почти победил его, он знает, что ему нужно сделать, чтобы быть успешным на этот раз. У него будет замечательное путешествие за званием абсолютного чемпиона мира», – сказал Льюис.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua