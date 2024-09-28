«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забросил одну шайбу

«Вашингтон» проиграл «Коламбусу» — 4:8. Фото Imagn Images

«Вашингтон» потерпел поражение от «Коламбуса» в предсезонном матче НХЛ — 4:8.

Российский нападающий «Кэпиталх» Александр Овечкин в этой игре забросил одну шайбу. На 7-й минуте он открыл счет. Теперь у 39-летнего россиянина 2 (1+1) очка в 2 матчах нынешней предсезонке.

Российский голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов сыграл 2 периода и отразил 14 из 17 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Воронков сделал одну голевую передачу.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.

Овечкин забил первый гол на предсезонке! В «Вашингтоне» создали новую ударную тройку

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