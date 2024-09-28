Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

21 сентября в Лондоне прошел большой вечер бокса! Большое шоу состоялось на легендарной арене Уэмбли.

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На главный бой вышли бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа – чемпион мира по версии IBF.

Поединок прогнозируемо не прошел всю дистанцию и завершился досрочно. Дюбуа одержал сенсационную победу, нокаутировав Джошуа в 5 раунде.

После поединка Энтони Джошуа был отстранен от бокса комиссией Великобритании. Такая информация появилась на известном портале BoxRec. По их информации, боксерская лицензия Энтони приостановлена до 19 октября текущего года. Вероятнее всего, причиной этого является мера предосторожности в связи с повреждениями, которые ЭйДжей получил в бою 21 сентября.

Дюбуа отстранен не был, ведь он не получил значительных повреждений.

sport.ua