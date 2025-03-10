Штайнер: Будут у Дуэна результаты – проблем не будет

В этот уик-энд Джек Дуэн впервые выйдет на старт своего домашнего Гран При Австралии в качестве гонщика Alpine F1 и, по идее, он должен провести в заводской команде концерна Renault полный сезон. Однако всё это происходит на фоне упорных слухов, что после нескольких первых гонок его могут заменить на резервного гонщика Франко Колапинто.

Флавио Бриаторе, обладающий всей полнотой власти в решении кадровых вопросов, в разных интервью в той или иной форме не раз касался этой темы и давал понять, что не исключает такого развития событий, хотя именно он занимается карьерой Дуэна.

Но Гюнтер Штайнер, бывший руководитель Haas F1, считает, что вероятность этого сценария не стоит преувеличивать.

«Думаю, это давление исходит из каких-то внешних источников, – приводит его слова Speedcafe. – В Формуле 1 часто происходят подобные вещи. Стоит кому-то сказать, «Да у него в запасе только шесть гонок, а потом будет принято решение» – и это сразу начинают повторять, поэтому слухи разрастаются.

Я вообще не знаю, правда ли это, потому что никто не знает, с чего начались подобные разговоры. С моей точки зрения, эти слухи явно раздуты».

В любом случае Оливер Оукс, руководитель Alpine F1, в дни предсезонных тестов подчеркивал, что команда поддерживает Дуэна, и настаивал, что не сомневается в потенциале Джека.

Кроме того, по мнению Штайнера, не стоит недооценивать авторитет и влияние Мика Дуэна, отца 22-летнего гонщика, в прошлом пятикратного чемпиона мира по мотогонкам.

«Разумеется, в Формуле 1 не только Джек испытывает прессинг – всем необходимо показывать результаты, – продолжил Гюнтер. – Если он будет их показывать, всё сложится нормально, проблем не будет. Рядом с ним его отец, а Мик Дуэн – человек легендарный, и он поможет Джеку справиться с этим прессингом.

Гонщикам всегда приходится работать в условиях прессинга. Но в данном случае я просто не вижу источника слухов. Официального заявления не было, и если его нет, я всегда предполагаю, что это просто кто-то запустил слух, не зная, о чём говорит, а просто ради громкого заголовка.

Джеку нужно сохранять спокойствие, делать то, что он хорошо умеет делать, т.е. пилотировать гоночные машины, а результаты придут, и он останется в команде. Возможно, я немного упрощаю, но суть именно в этом».

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