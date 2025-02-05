В Aston Martin покажут новую машину 23 февраля

Команда Aston Martin впервые покажет новую AMR25 всего за несколько дней до тестов – 23 февраля.

18 февраля на общей презентации в Лондоне команда представит раскраску машины 2025 года и своих спонсоров. 23 февраля покажет актуальную машину, а 24 февраля она проедет первые круги во время дня съёмок в Бахрейне.

С 26 по 28 февраля в Бахрейне пройдут официальные тесты перед началом сезона.

Объявленные даты презентаций новых машин

Дата Команда Машина Место проведения 14/02 Williams FW47 Сильверстоун, Великобритания 18/02 Общая презентация раскраски машин все Лондон, Великобритания 19/02 Ferrari SF25 Маранелло, Италия 23/02 Aston Martin AMR25 социальные сети 24/02 Mercedes W16 на сайте команды

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