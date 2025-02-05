В Aston Martin покажут новую машину 23 февраля

Команда Aston Martin впервые покажет новую AMR25 всего за несколько дней до тестов – 23 февраля.
18 февраля на общей презентации в Лондоне команда представит раскраску машины 2025 года и своих спонсоров. 23 февраля покажет актуальную машину, а 24 февраля она проедет первые круги во время дня съёмок в Бахрейне.
С 26 по 28 февраля в Бахрейне пройдут официальные тесты перед началом сезона.
Объявленные даты презентаций новых машин
|Дата
|Команда
|Машина
|Место проведения
|14/02
|Williams
|FW47
|Сильверстоун, Великобритания
|18/02
|Общая презентация раскраски машин
|все
|Лондон, Великобритания
|19/02
|Ferrari
|SF25
|Маранелло, Италия
|23/02
|Aston Martin
|AMR25
|социальные сети
|24/02
|Mercedes
|W16
|на сайте команды