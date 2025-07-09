Усик: Дюбуа заслужил реванш

Чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик прокомментировал предстоящий бой-реванш против британца Дэниела Дюбуа, который состоится 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Украинец признал, что его соперник действительно заслужил второй шанс. Про єто сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Главным событием вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions под руководством Фрэнка Уоррена станет долгожданное противостояние Усика (23–0, 14 КО) и Дюбуа (22–2, 21 КО) за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Усик: «Я уважаю Дюбуа. Он это заслужил»

В интервью перед поединком Усик сдержанно, но с уважением высказался о британском тяжеловесе:

«Я люблю всех своих британских соперников. Дюбуа — сильный атлет, мощный боксёр, у него есть всё, чтобы показывать высокий уровень. Он выиграл три последних боя очень уверенно, и именно поэтому заслужил реванш со мной», — отметил украинский чемпион.

Первая встреча между Усиком и Дюбуа состоялась в августе 2023 года. Тогда Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде, но бой вызвал множество споров из-за возможного удара ниже пояса со стороны британца, который судья посчитал запрещённым. С тех пор Дюбуа успел реабилитироваться, победив трёх серьёзных соперников подряд, чем и заслужил второй шанс.

Что известно о реванше

Бой на «Уэмбли» обещает стать одним из самых масштабных событий года в мире бокса. Ожидается аншлаг — более 80 тысяч зрителей на трибунах. На кону — все главные пояса супертяжёлого дивизиона: WBA, WBO, IBF и The Ring. Усик, который в мае победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом, теперь будет защищать свои титулы от ещё одного британца.

Форма Усика и амбиции Дюбуа

Усик продолжает сохранять безупречную профессиональную статистику: 23 победы в 23 боях, из них 14 — нокаутом. При этом он остаётся спокойным и сфокусированным:

«Я готовлюсь до дрібниць. Бій буде непростим, але я знаю, що робити на рингу», — говорил Усик в одном з недавних інтерв’ю.

Дюбуа, в свою очередь, заявлял, что извлёк уроки из прошлого поражения и на этот раз выйдет на ринг в «совершенно другом состоянии — физически и психологически».

Напомним, мы также писали о том, как Дюбуа назвал главную проблему Усика.