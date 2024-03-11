Джошуа назвал возможных соперников. Он не собирается ждать Усика с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса под названием Нокаутный хаос (Knockout Chaos).

В главном 10-раундовом поединке экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) во втором раунде нокаутировал Франсиса Нганну (0–1, 0 KO) из Камеруна, экс-чемпионом UFC.

После окончания боя Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявил, что следующим соперником Энтони станет победитель боя Александр Усик – Тайсон Фьюри.

Однако Эй Джей не совсем согласен с этим:

– Мы предполагаем, что вы не собираетесь сидеть в ожидании двух возможных боев с Фьюри и Усиком. Вы хотите провести бой летом?

– Да. Пока неизвестно, будет ли это в Великобритании. Но, может быть, это будет в июне. Июнь-июль.

– Хргович – это вариант?

– Погнали!

– Может ли опять появиться вариант с Уайлдером?

– Да, Уайлдер, Чжан, Паркер. Все они, – сказал Джошуа.

sport.ua