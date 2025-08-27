Connect with us
Аделейе вызвал Дюбуа на бой после поражения от Хрговича
Бокс

Дэвид Аделейе вызвал Даниеля Дюбуа на бой, заявив, что тот сдался в поединке с Усиком. Боксер готов доказать свою силу после поражения от Хрговича.

Британский боксер Дэвид Аделейе, который недавно потерпел поражение от Филипа Хрговича, заявил, что готов выйти на ринг против Даниеля Дюбуа. В своем интервью Аделейе выразил уверенность в том, что бой с Дюбуа будет интересен фанатам, несмотря на то, что оба боксера потерпели поражения в своих последних поединках. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Дюбуа сдался в бою с Усиком, как только понял, что ситуация выходит из-под контроля», – отметил Аделейе. Он добавил, что, несмотря на неудачи, оба боксера могут извлечь большой опыт из своих боев.

28-летний Дэвид Аделейе, который в своей карьере одержал 14 побед и дважды проиграл, подчеркнул, что фанатам будет интересно посмотреть на такой бой. Вызов Дюбуа на бой был сделан с целью доказать свою готовность и продемонстрировать свои силы после поражения.

«Мы оба проиграли, но для нас это отличный шанс вернуть себе былую форму и доказать, что мы можем продолжать бороться», – заключил Аделейе.

