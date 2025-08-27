Украина победила Камерун на ЧМ-2025 по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу завершила свое выступление на чемпионате мира 2025 года разгромной победой в матче с Камеруном. В третий игровой день турнира, 25 августа, украинские спортсменки встретились с аутсайдерами чемпионата и одержали уверенную победу в трех сетах. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Старт матча оказался для украинок неожиданно сложным. Камерунки сразу же создали большой отрыв, набрав семь очков и установив счет 2:9 уже после первых розыгрышей. На этом этапе игра сборной Украины была довольно растерянной, в то время как их соперницы показали отличную игру в защите, особенно на блоке. Камерунки уверенно контролировали игру в начале.

Тем не менее, с течением времени сине-желтые смогли наладить свою игру и начали уверенно догонять камерунийских волейболисток. К концу первого сета Украина набрала 23 очка, тогда как Камерун мог похвастаться лишь восемью. В результате, несмотря на трудности на старте, первая партия завершилась победой Украины с результатом 25:17.

Во втором сете игра была еще более напряженной. Сначала обе команды попеременно набирали очки, но позже игра выровнялась. Украинские волейболистки имели сет-поинт при счете 24:18, однако Камерун сумел отыграть три очка подряд. Однако точная атака Мелюшкиной принесла победу Украине — 25:21.

Третий сет был не менее захватывающим. Сначала счет оставался равным, но затем подопечные Якуба Глушака сделали рывок, выиграв четыре очка подряд и выйдя вперед. Камерун пытался догнать соперниц, сократив отставание до 19:17, но этого оказалось недостаточно. Украинские девушки снова сыграли уверенно в концовке и оформили победу — 25:20.

Таким образом, сборная Украины одержала свою первую победу на чемпионате мира 2025 года, победив Камерун со счетом 3:0. Этот матч стал важным шагом на пути к следующему этапу турнира.

