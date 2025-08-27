Педро Лами – третий стюард Гран При Нидерландов

Бывший гонщик Формулы 1, GT и консультант стюардов в FIA TCR Педро Лами приглашён FIA на роль третьего стюарда Гран При Нидерландов.

Вместе с ним спорные моменты будут разбирать Гарри Конелли, представитель австралийского Института безопасности автоспорта и член Всемирного совета FIA, а также Матьё Реммери, работающий стюардом на гонках Ф2, Ф3 и Формулы E.

Вместе с ним спорные моменты будут разбирать член апелляционного суда FIA Ниш Шетти и стюард Формулы 2, Формулы 3 и Формулы E Матьё Реммери.

В 2025-м приглашёнными стюардами были: Энрике Бернольди в Австралии, Саудовской Аравии и Канаде, Педро Лами в Китае и Японии, Витантонио Лиуцци в Бахрейне, Имоле, Монако, Барселоне, Сильверстоуне и Спа, и Дерек Уорик в Майами, Австрии и Венгрии.

Источник