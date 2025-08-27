Аманда Анисимова: “Если мой опыт может кого-то вдохновить или поддержать – это честь для меня”

Американская теннисистка прокомментировала свою победу в стартовом матче на Открытом чемпионате США



Восьмая ракетка мира Аманда Анисимова начала выступление на US Open с победы над Кимберли Биррелл. Американке впервые с 2021 года удалось победить в матче на домашнем “мэйджоре” и выйти во второй круг.

– Поздравляем с победой. Какие ваши впечатления от игры сегодня?

– Думаю, я играла неплохо. Могла сыграть лучше, но и плохо не было. Это только первый круг, поэтому дальше постараюсь показывать лучшую игру. Соперница тоже была непростая, я с ней раньше не играла, и она сделала матч сложным. Но я рада, что прошла дальше.

– Вы играли только во вторник, хотя первый круг начался еще в воскресенье. Как вам такой новый формат?

– Для меня это даже лучше. Я была здесь уже больше недели, и дополнительные дни для тренировок пошли на пользу. Хотя немного странно, что первый круг длится три дня. Но поскольку я видела квалификацию, разницу особо не почувствовала.

– Как вы провели время после финала Уимблдона?

– Я поехала в Нью-Йорк, где была моя семья, мы несколько дней провели вместе. Было очень спокойно: время с племянниками, пляж – всё расслабленно. Потом немного побыла дома, ведь с апреля не была там. А дальше тренировки в Майами и подготовка к хардовому сезону.

– Часто ли вы думали о своем успехе на Уимблдоне?

– Я его переосмыслила, но не зацикливалась. Для меня важно было переключиться, отдохнуть, насладиться временем вне корта. В Майами я вошла в тренировочный режим и уже думала только о харде.

– Сегодняшний ваш наряд напомнил тот, в котором вы победили Коко Гауфф в финале юниорского US Open. Вспомнили тот матч?

– Да, часто спрашивают о юниорском турнире (улыбается). Это было очень давно, но победа тогда помогла уверенно перейти в профессиональный тур. Красный цвет остался и, возможно, принесет удачу и сейчас.



– Ваша карьера имела взлеты и тяжелые периоды. Как это изменило вас?

– Я много пережила и получила множество разных впечатлений в туре. Есть хорошие и не очень воспоминания, но все это часть пути и я благодарна за все, что имею сегодня.

– Чувствуете ли вы дополнительное давление после такого сезона и финала Уимблдона?

– Скорее восторг. У меня появилась уверенность, и я люблю играть здесь, в Нью-Йорке. Так что я просто стараюсь использовать своё место в рейтинге как преимущество и получать удовольствие.

– Насколько важно продолжить успех после Уимблдона?

– Очень важно. Там были действительно сложные матчи, где приходилось бороться до конца. Умение выкладываться и находить силы в ключевые моменты – это то, что я хочу перенести и сюда.

– Вас часто спрашивают о перерыве в карьере. Не надоедает?

– Нет, я всегда рада говорить об этом. Если мой опыт может кого-то вдохновить или поддержать, это для меня честь. Я никогда не пожалела, что взяла паузу – она была необходима и дала мне новый взгляд на жизнь и теннис. Сейчас я больше ценю процесс и стиль жизни профессионального спортсмена.

За выход в третий круг US Open Анисимова поборется с австралийкой Майей Джоинт.



btu.org.ua