Рим. Кырстя победила шестую ракетку мира на пути в 1/8 финала, Чжэн Циньвэнь сыграет против Осаки

На турнире WTA 1000 в Италии завершился пятый игровой день

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мэдисон Кис (США, 18) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 12) 6:4, 4:6, 6:3

Сорана Кырстя (Румыния, 28) — Маркета Вондроушова (Чехия, 6) 7:6(1), 6:3

Коко Гауфф (США, 3) — Жаклин Кристиан (Румыния, LL) 6:1, 0:6, 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Линда Носкова (Чехия, 29) 3:6, 6:1, 6:2

Сорана Кырстя (№32 WTA) одержала третью победу в этом сезоне над соперницей из топ-10, в том числе вторую над Вондроушовой. Теннисистки встречались в феврале на турнире WTA 1000 в Дохе. В четвёртом круге Кырстя сыграет против Мэдисон Кис и попробует впервые обыграть американку. Кис выиграла в их двух предыдущих противостояниях.

Коко Гауфф за выход в четвертьфинале будет бороться с Паулой Бадосой, которой проиграла в трёх из четырёх сыгранных матчей. Их предыдущая встреча состоялась в прошлом году на турнире WTA 1000 в Мадриде, где сильнее оказалась испанская теннисистка.

Чжэн Циньвэнь станет соперницей Наоми Осаки в 1/8 финала. В 2022 году китаянка проиграла японской теннисистке на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Хосе. Отметим, что в прошлом сезоне Чжэн Циньвэнь дошла до четвертьфинала в Риме.

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