Переключатся на другого? Сделка Милана с нападающим Спортинга под угрозой срыва

Сделка "Милана" с нападающим "Спортинга" под угрозой срыва.
Источник сообщает, что соглашение с Хардером может сорваться.
""Спортинг" не может гарантировать, что найдет замену центральному нападающему за такое короткое время.
Это был главное препятствие, чтобы отпустить Хардера. "Милан" может решить больше не ждать и сменить цель", – сообщает Sky Sports.
Итальянский клуб может вернуться к кандидатуре Влаховича, которого предпочитает главный тренер Массимилиано Аллегри.
По сообщениям итальянских СМИ, в понедельник между "Миланом" и Хардером были достигнуты договорённости.