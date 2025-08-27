Connect with us
Футбол

Переключатся на другого? Сделка Милана с нападающим Спортинга под угрозой срыва

    Источник сообщает, что соглашение с Хардером может сорваться.

    ""Спортинг" не может гарантировать, что найдет замену центральному нападающему за такое короткое время.

    Это был главное препятствие, чтобы отпустить Хардера. "Милан" может решить больше не ждать и сменить цель", – сообщает Sky Sports.

    Итальянский клуб может вернуться к кандидатуре Влаховича, которого предпочитает главный тренер Массимилиано Аллегри.

    • По сообщениям итальянских СМИ, в понедельник между "Миланом" и Хардером были достигнуты договорённости.

