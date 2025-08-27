Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»

Sky Sports. Дэвид Аделейе

Британский боксер Дэвид Аделейе, который уступил Филипу Хрговичу, считает, что готов выйти на бой с Даниелем Дюбуа, который проиграл Александру Усику.

«Дюбуа сдался в бою против Усика, как только понял, что все идет не по плану. Я готов драться с Дюбуа. Мы оба проиграли свои бои, но это большой опыт для нас».

«Думаю, фанам будет интересно на это посмотреть», – сказал Аделейе.

28-летний боксер в профессиональной карьере одержал 14 побед и дважды проиграл.

Неожиданный реванш. Названы вероятные соперники Дюбуа после Усика

sport.ua