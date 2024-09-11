«Конфеты, тортики и объятия». Усик рассказал, что готовит на реванш с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) поделился ожиданиями от боя-реванша против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО):

«Дальше мы едем в тренировочный кемп. Из последнего боя я многое о Фьюри узнал. Многие из тех вещей, которые я увидел в бою – я не видел их по телевизору. Мы подготовимся еще лучше и дай Бог покажем свою форму еще раз.

Мы будем делать все в тренировочном лагере, чтобы увидеть лучшую версию Александра Усика. Как-то говорю о себе во втором лице, да? Я все буду делать, чтобы быть в своей лучшей форме еще раз.

Что-то неожиданное для Фьюри? Готовим для нашего друга конфеты, торты, все-все-все. Мы будем его угощать вкусными тортиками и вкусными объятиями».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua