Гвадалахара. 19-летняя Стакушич сыграет против Остапенко во втором круге, Тревисан и Френх стартовали с побед

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 500 в Мексике

Гвадалахара, Мексика • 9-15 сентября • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Мария Саккари (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Марина Стакушич (Канада, WC) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 6:2, 6:4

Эшлин Крюгер (США) – Татьяна Мария (Германия) 7:5, 6:2

Магдалена Френх (Польша, 5) – Эмина Бекташ (США) 6:4, 6:4

Эна Сибахара (Япония, Q) – Кимберли Биррелл (Австралия, Q) 6:4, 7:6(4)

Лукреция Стефанини (Италия, Q) – Ана София Санчес (Мексика, WC) 6:0, 3:6, 6:2

Мари Боузкова (Чехия, 6) – Александра Эала (Филиппины, Q) 6:2, 6:2

Вероника Кудерметова (-, 7) – Саша Викери (США, LL) 6:4, 6:4

Камила Осорио (Колумбия) – Хейли Баптист (США) 6:3, 6:2

Камилла Рахимова (-) – Александра Крунич (Сербия, Q) 7:5, 6:0

Мартина Тревисан (Италия) – Кэролайн Доулхайд (США, 8) 6:3, 6:2

Рената Сарасуа (Мексика) – Ангелина Калинина (Украина) 6:1, 3:6, 6:1

Оливия Гадецки (Австралия, Q) – Слоан Стивенс (США) 6:4, 6:3

Марина Стакушич (№155 WTA) прервала серию из четырёх поражений и дальше сыграет против лидера посева Елены Остапенко (№12 WTA). Для 19-летней канадки это будет вторая встреча с представительницей топ-20 рейтинга. В прошлом году она проиграла на тот момент десятой ракетке мира Барборе Крейчиковой в рамках Финала Кубка Билли Джин Кинг.

Эна Сибахара (№169 WTA) одержала третью в карьере победу в основной сетке соревнований уровня Тура. В этом сезоне японская теннисистка, занимающая 38-е место в парном рейтинге, вышла во второй круг на турнире WTA 250 в Праге и на US Open. В следующем раунде Сибахара встретится с Каролин Гарсией (№30 WTA) и для неё это будет второй матч против соперницы из топ-30.

Мартина Тревисан взяла реванш у Кэролайн Доулхайд за поражение в прошлом году в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре (тогда турнир имел категорию 1000). За выход в четвертьфинал итальянка будет бороться с Ренатой Сарасуа, которую уже два раза обыгрывала в этом году – на Australian Open и турнире WTA 125 в Чарльстоне.

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