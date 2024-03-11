Следить
Футбол

Феерическая игра Гримальдо. Байер — Вольфсбург 2:0. Видеообзор матча

Байер — Вольфсбург ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Фото: Getty Images

    • "Байер" продолжает побеждать и все больше приближается к чемпионству. Всего 6 побед осталось до того, чтобы подопечные Алонсо получили "салатницу".

    Хозяева получили преимущество на одного игрока еще на 28-й минуте, после того, как Дженс получил вторую желтую и покинул поле. А дальше — красота от Гримальдо и победный гол Вирца в конце поединка. Отрыв от "Баварии" — 10 очков.

    Бундеслига, 25-й тур
    Леверкузен, БайАрена
    Байер — Вольфсбург 2:0
    Гол: Телла 37, Вирц 86

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis