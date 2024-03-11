Феерическая игра Гримальдо. Байер — Вольфсбург 2:0. Видеообзор матча

Байер — Вольфсбург ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
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"Байер" продолжает побеждать и все больше приближается к чемпионству. Всего 6 побед осталось до того, чтобы подопечные Алонсо получили "салатницу".
Хозяева получили преимущество на одного игрока еще на 28-й минуте, после того, как Дженс получил вторую желтую и покинул поле. А дальше — красота от Гримальдо и победный гол Вирца в конце поединка. Отрыв от "Баварии" — 10 очков.
Бундеслига, 25-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер — Вольфсбург 2:0
Гол: Телла 37, Вирц 86