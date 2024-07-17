Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO), признался, что реванш его клиента против объединенного чемпиона мира Александра Усика (22-0, 14 KO) может состояться раньше.

«Все сделано. Не слушайте Джонни Нельсона, потому что он не знает, о чем говорит. Все согласовано, сделано, контракт подписан. Бой состоится 21 декабря. Я на это надеюсь. Но это не окончательная дата, поскольку еще будет анонс, и, вероятно, поединок пройдет 13 декабря. Это возможно.

Мы рассматриваем три даты. Бой пройдет в рамках Riyadh Season. Возможно, они даже подерутся раньше, а в андекарде могут сразиться Бетербиев и Бивол. Так что я не знаю. Все зависит от большого босса наверху и того, что он хочет сделать», – сказал Браун в интервью YouTube-каналу Eze Talks Sports.

Отметим, что большим боссом менеджер британца называет главу Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейха.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua