Александр УСИК: «Я взял свое оружие и пошел в военный пункт»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как встретил войну в Украине.

«Когда все началось, я был в Лондоне, 24 февраля должен был ехать в Киев, у моей дочери был день рождения. Мне сказали не ехать, я позвонил жене и сказал: «Привет, будь дома, не выходи никуда». 25 февраля я уже был здесь, взял свое оружие и пошел в военный пункт. Мы все не знали, что делать. Тяжелое время было, я думал тогда закончить с боксом, но все-таки продолжил», – сказал Усик.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

sport.ua