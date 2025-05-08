"Арсенал" в двух из трёх противостояний вылетал в полуфиналах Лиги Чемпионов.

Последний раз "канониры" побеждали в полуфинале Лиги Чемпионов в сезоне 2005/06. Тогда они одолели "Вильярреал".

19.04.2006 Арсенал – Вильярреал 1:0

25.04.2006 Вильярреал – Арсенал 0:0

В финале "Арсенал" уступил "Барселоне" со счётом 1:2.

Впервые "пушкари" проиграли в сезоне 2008/09. Лондонский клуб по итогу двух противостояний уступил "Манчестер Юнайтед".

29.04.2009 Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:0

05.05.2009 Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:3

"Манчестер Юнайтед" в том сезоне уступил в финале "Барселоне".

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Второй раз это случилось в матче против "ПСЖ" в нынешнем сезоне 2024/25.

30.04.2024 Арсенал – ПСЖ 0:1

07.05.2025 ПСЖ – Арсенал 2:1

Французский клуб вышел в финал, где встретится с "Интером". Матч состоится 31 мая 2025 года в Мюнхене.

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