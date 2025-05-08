"Арсенал" в двух из трёх противостояний вылетал в полуфиналах Лиги Чемпионов.
Последний раз "канониры" побеждали в полуфинале Лиги Чемпионов в сезоне 2005/06. Тогда они одолели "Вильярреал".
В финале "Арсенал" уступил "Барселоне" со счётом 1:2.
Впервые "пушкари" проиграли в сезоне 2008/09. Лондонский клуб по итогу двух противостояний уступил "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" в том сезоне уступил в финале "Барселоне".
Второй раз это случилось в матче против "ПСЖ" в нынешнем сезоне 2024/25.
Французский клуб вышел в финал, где встретится с "Интером". Матч состоится 31 мая 2025 года в Мюнхене.