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Футбол

Арсенал в двух из трёх противостояний вылетал в полуфиналах Лиги Чемпионов

Арсенал в двух из трёх противостояний вылетал в полуфиналах Лиги Чемпионов

    • "Арсенал" в двух из трёх противостояний вылетал в полуфиналах Лиги Чемпионов.

    Последний раз "канониры" побеждали в полуфинале Лиги Чемпионов в сезоне 2005/06. Тогда они одолели "Вильярреал".

  • 19.04.2006 Арсенал – Вильярреал 1:0
  • 25.04.2006 Вильярреал – Арсенал 0:0

    • В финале "Арсенал" уступил "Барселоне" со счётом 1:2.

    Впервые "пушкари" проиграли в сезоне 2008/09. Лондонский клуб по итогу двух противостояний уступил "Манчестер Юнайтед".

  • 29.04.2009 Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:0
  • 05.05.2009 Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:3

    • "Манчестер Юнайтед" в том сезоне уступил в финале "Барселоне".

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    • Второй раз это случилось в матче против "ПСЖ" в нынешнем сезоне 2024/25.

  • 30.04.2024 Арсенал – ПСЖ 0:1
  • 07.05.2025 ПСЖ – Арсенал 2:1

    • Французский клуб вышел в финал, где встретится с "Интером". Матч состоится 31 мая 2025 года в Мюнхене.

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