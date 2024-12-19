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Бокс

«С женой я…» Фьюри пошел на большие жертвы ради реванша с Усиком

«С женой я...» Фьюри пошел на большие жертвы ради реванша с Усиком

Talksport. Александр Усик – Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал, чем пожертвовал во время подготовки к реваншу с украинским чемпионом Александром Усиком.

«Я не разговаривал со своей женой три месяца. Ни одного слова никому не говорил, не звонил. Я был далеко от всех. Во время подготовки я отключился от всего», – сказал Тайсон.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

«С женой я...» Фьюри пошел на большие жертвы ради реванша с Усиком

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