Триллер в Бергамо. Аталанта – Чезена 6:1. Видеообзор матча

Команда серии В почувствовала гнев команды Серии А
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"Аталанта" принимала "Чезену", играющую в Серии В.
В первом тайме "Аталанта" поставила жирную точку, забив четыре безответных гола. Причём разгром начался с 4-й минуты матча.
Во втором тайме "Аталанта" сделала замены и продолжила своё дело по проходу дальше. Ещё два гола сделали счёт разгромным. Лишь на 90-й минуте "Чезена" размочила счёт.
"Аталанта" в 1/4 финала турнира встретится с "Болоньей" 5 февраля.
Кубок Италии. Бергамо. "Атлети Адзурри".
Аталанта – Чезена 6:1
Голы: Дзаппакоста (4), де Кетеларе (8, 35), Самарджич (27, 71), Брешианини (54) – Сисэй (90)
Видеообзор матча: