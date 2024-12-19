Netflix выпустит документальный сериал о Рафаэле Надале

Netflix совместно со Skydance Sports работает над созданием документального сериала о жизни и карьере легенды тенниса испанца Рафаэля Надаля.



Документальный сериал расскажет не только о выдающейся карьере Надаля, но и о его жизни за пределами корта. Создатели обещают зрителям показать ранее не публиковавшиеся материалы из личного архива теннисиста, а также эксклюзивные интервью с его семьей, тренерами и близкими.

Режиссером сериала выступит номинант на премию «Оскар» и обладатель премии «Эмми» Зак Хайнзерлинг. Продюсерами проекта от Skydance Sports станут Дэвид Эллисон, Джесси Сисголд, Джейсон Рид и Джон Вайнбах.

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“Я никогда не думал, что соглашусь на что-то подобное, но предложение от Дэвида Эллисона и потрясающий проект убедили меня. В этом сериале люди увидят мою жизнь во время моей карьеры, особенно в последний год. Я уверен, что финальный продукт будет потрясающим и получит признание по всему миру. Я благодарен своей семье, команде, коллегам и турнирам, которые сделали возможной эту работу”, – поделился своими ожиданиями Рафаэль Надаль

Название сериала и дата выхода в прокат будут опубликованы позднее. Сегодня же появился первый тизер сериала.

btu.org.ua