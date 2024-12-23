Известно, что кричал Фьюри своей команде после завершения реванша с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу.

На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

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Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO) Александра Усик сумел защитить титулы, одержал триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112, 116-112!

Появилось видео реакции Тайсона после поражения.

«Все сказали, Оскар Де Ла Хойя сказал, что я выиграл на четыре раунда больше. Это чертово ограбление, к черту их всех», – сказал Тайсон после боя своей команде.

sport.ua