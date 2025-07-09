Футболист Владимир Бражко подтвердил роман с блогером Дашей Квитковой

Украинский полузащитник «Динамо» Киев и национальной сборной Владимир Бражко подтвердил свои отношения с известной блогеркой Дашей Квитковой. Поводом для романтического признания стал день рождения девушки — 9 июля Квиткова отметила 27-летие. Проэтоо сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

В Instagram Stories Бражко опубликовал совместное фото с Дашей, трогательно подписав его:

«С днём рождения, моя любимая».

От слухов к подтверждённым отношениям

О возможном романе пары начали говорить ещё в мае 2025 года, когда в TikTok появилось видео с их участием. На нём видно, как Владимир и Даша держатся за руки и обнимаются во время свадьбы друзей. Уже тогда поклонники заподозрили, что между ними не просто дружба, однако официального подтверждения до сих пор не было.

Теперь же, в её день рождения, Бражко решил больше не скрывать отношения, публично подтвердив роман с одной из самых известных украинских инфлюенсерок.

Краткая история Даши Квитковой

Даша Квиткова прославилась после победы в телешоу «Холостяк» и последующего брака с телеведущим Никитой Добрыниным. Их свадьба состоялась в 2020 году, а позже у пары родился сын Лев. Однако в 2023 году супруги расстались, о чём сообщили в соцсетях.

После развода Квиткова продолжила развивать свой блог и активно делиться деталями личной жизни. Отношения с футболистом стали новой темой для обсуждения среди её подписчиков.

Кто такой Владимир Бражко?

Владимир Бражко — перспективный 23-летний футболист, который выступает за киевское «Динамо» и уже получил вызов в сборную Украины. Он родом из Запорожья и считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. За последнее время Бражко уверенно закрепился в основном составе, что сделало его популярной фигурой не только в спортивной, но и в медийной среде.

Пара пока не делала совместных заявлений, но, судя по тёплому поздравлению, их отношения вышли на новый уровень.

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