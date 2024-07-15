Двухкратный чемпион мира дал прогноз на потенциальный бой Ломаченко – Дэвис

boxingscene. Девіс і Ломаченко

Двухкратный чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер (31-4-1, 17 KO) сделал прогноз на потенциальный бой между чемпионом WBA Джервонтой «Танком» Дэвисом (30-0, 28 KO) и обладателем пояса IBF Василием Ломаченко (18-3, 12 KO).

«Я думаю, что это очень хороший бой. Сейчас мне немного сложно представить победу Ломы в этом поединке. Если бы мне пришлось оценивать в процентах, то, возможно, 65 на 35 в пользу Джервонты», – сказал Портер.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко – Дэвис запланирован на ноябрь и должен состояться в Лас-Вегасе.

sport.ua