Ямал: Не знаю, из чего сделана эта команда, но мы всегда оборачиваем все в свою пользу

17-летний вингер поделился своими эмоциями

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Звезда сборной Испании Ламин Ямал прокомментировал победу на чемпионате Европы-2024.

В решающем матче “Фурия Роха” минимально обыграла Англию со счётом 2:1.

“Я очень счастлив. Это была моя мечта. С нетерпением жду возвращения в Испанию и празднования со всеми болельщиками. Это лучший подарок на день рождения (13 июля – прим.).

Когда Англия сравняла счёт – стало трудно. Я не знаю, из чего сделана эта команда, но мы всегда оборачиваем всё в свою пользу”, – сказал Ламин.

На счету 17-летнего Ямала 1 гол и 4 результативных ассиста на Евро-2024.

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