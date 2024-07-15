Connect with us
Футбол

Ямал: Не знаю, из чего сделана эта команда, но мы всегда оборачиваем все в свою пользу

17-летний вингер поделился своими эмоциями

Ямал: Не знаю, из чего сделана эта команда, но мы всегда оборачиваем все в свою пользу

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Звезда сборной Испании Ламин Ямал прокомментировал победу на чемпионате Европы-2024.

    В решающем матче “Фурия Роха” минимально обыграла Англию со счётом 2:1.

    “Я очень счастлив. Это была моя мечта. С нетерпением жду возвращения в Испанию и празднования со всеми болельщиками. Это лучший подарок на день рождения (13 июля – прим.).

    Когда Англия сравняла счёт – стало трудно. Я не знаю, из чего сделана эта команда, но мы всегда оборачиваем всё в свою пользу”, – сказал Ламин.

    На счету 17-летнего Ямала 1 гол и 4 результативных ассиста на Евро-2024.
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis