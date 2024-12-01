Примера. Бильбао возвращается в зону ЛЧ, дела Ла Реала тоже идут на лад

Удачный день для грандов из Страны Басков

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dennis Agyeman/Europa Press

Проблемно начал сезон "Ла Реал", но на фоне обескровленного "Бетиса" выглядел солидно и победил без вопросов.

О вердибланкос довольно сказать, что в старте Мануэль Пеллегрини выпустил двух парней из молодежки — Гуирао и Хесуса Родригеса. Ну некому играть у них — все в лазарете!

"Сосьедад", увидев такое, убил интригу еще до перерыва — сперва Льоренте с "помощью" Муньоса отправил мяч в свои ворота, а затем Оярсабаль заработал и реализовал пенальти.

Второй тайм — чистая скукота: баски сушили игру, они в этом мастера, а "Бетис" даже напрячь Ремиро как следует не мог. 32:22 по выигранным единоборствам в пользу "Ла Реала" – с такой статистикой он легко держал соперника далеко от ворот.

Кажется, 1:0 с "Барселоной" месячной давности окрылили команду Иманола Альгуасиля; с тех пор дома на "Аноэте" она опять понимает, что делает.

В таблице успех принес "Сосьедаду" 21 очко, это 9-е место. "Бетис" с 20 баллами опустился на 10-ю строчку.

15-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" – "Бетис" – 2:0

Голы: Льоренте, 14 (автогол), Оярсабаль, 31 (с пенальти)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Агер (Пачеко, 46), Муньос — Браис Мендес (Оласагасти, 80), Субименди, Турьентес (Марин, 55) — Кубо, Оярсабаль (Садик, 71), Барренечеа (Серхио Гомес, 55)

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Бартра, Льоренте, Перро — Гуирао (Лосада, 55), Альтимира (Флорес, 83) — Хесус Родригес (Хуанми, 83), Ло Чельсо, Абде (Авила, 55) — Витор Роке (Бакамбу, 71)

Предупреждения: Оярсабаль, 45+2, Агер, 45+6, Барренечеа, 47 — Бартра, 45+2, Авила, 79

Очень крепкую команду собрал в Бильбао Эрнесто Вальверде. Даже в гостях и в плотном графике она не тормозит, бьется, побеждает.

Сегодня, вот, Айтор Паредес рано подставил своих, выведя Нтека на ворота, чем тот воспользовался. Но что было дальше?

Бильбао доминировал, пробивал, и только мастерство Батальи держало "Райо" в игре после попыток Берчиче, Нико и Беренгера.

Но не могло же так быть вечно, правда?

Во втором тайме Вальверде еще усилил атаку Сансетом — и пошли голы. Первый Ойан забил после элегантного заброса на дальнюю штангу от Нико Уильямса, однозначно главной звезды "Атлетика". Ну, а второй мяч — это уже чистое искусство от самого Сансета. Так попасть в одно касание из-за пределов штрафной мог только большой мастер.

В таблице волевая победа подняла Бильбао на 4-е место с 26 очками., причем баски не просто находятся, но и играют на уровне зоны ЛЧ, что еще важнее. Касательно "Райо", то у него 13-е место и 16 баллов; для его уровня задач тоже неплохо.

15-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио Вальекас"

"Райо Вальекано" – "Атлетик" – 1:2

Голы: Нтека, 14 — Сансет, 65, 78

"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Мумин, Лежен, Чаваррия — Паласон (Трехо, 74), Сисс (Гумбау, 74), Валентин (Педро Диас, 82), Альваро Гарсия — Нтека (Камельо, 65), Эмбарба (де Фрутос, 64)

"Атлетик": Агирресабала — Лекуэ (де Маркос, 56), Йерай, Паредес, Берчиче — де Галларета (Весга, 75), Яуресигар (Унаи Гомес, 57) — Уильямс (Джало, 64), Беренгер, Нико Уильямс — Гурусета (Сансет, 56)

Предупреждения: Сисс, 69, Гумбау, 76, Альваро Гарсия, 90+5

www.ua-football.com