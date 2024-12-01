Президент FIA ответил гонщикам: Не ваше дело!

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем на страницах европейской прессы ответил на обращение гонщиков Формулы 1, призвав их не вмешиваться в дела федерации…

Мохаммед Бен Сулайем: «Должны ли мы вообще что-то им отвечать? Когда в командах что-то меняется, они говорят нам? Всё просто. У нас есть правила, которым мы следуем.

Мы не следуем чужим правилам. Говорим ли мы им, как управлять машиной? Указываем на стратегию? Они лезут не в своё дело. Извините… Я сам гонщик и отношусь к ним с уважением, но пусть они сосредоточатся на том, что у них получается лучше всего – на гонках.

Они спрашивают, на что мы тратим деньги, полученные от штрафов? Почему мы не рассказываем, куда они пошли? Но я же их об этом не спрашиваю. Гонщики получают более 100 миллионов. Спрашиваю ли я, куда они их тратят? Нет. Это их дело. Это их право. Мы делаем с деньгами все, что хотим. Это наш бизнес. Так же и с ними и их деньгами.

Вы действительно думаете, что я потрачу эти деньги впустую? Это не коммерция. Это деньги членов клуба, и меня избрали, чтобы я их берег. Меня избрали, чтобы исправить ситуацию в FIA, и я ее исправляю. Я очень доволен нашей новой командой. Очень доволен.

«Я унаследовал FIA с балансом минус 23 миллиона евро, и этот год – первый, когда мы вышли в плюс».

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