«Ванкувер» победил «Детройт» в овертайме, Тарасенко забил гол

«Детройт» проиграл «Ванкуверу» в НХЛ. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Ванкувер» на выезде обыграл «Детройт» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У хозяев ассистентские дубли оформили Марко Каспер, Дилан Ларкин и Лукас Рэймонд. Россиянин Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Форвард набрал 11 (4+7) очков в 23 матчах. У гостей 4 (3+1) очка набрал Джейк Дебраск. Три голевые передачи сделал Элиас Петтерссон.

«Ред Уингз» с 23 очками и занимают 14-е место в таблице Восточной конференции. «Кэнакс» с 29 очками — на 5-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)

Голы: Берггрен — 4 (Густафссон, Каспер), 13:57 — 1:0. Дебраск — 8 (бол., Петтерссон, Хьюз), 20:23 — 1:1. Дебраск — 9 (бол., Хьюз), 21:06 — 1:2. Дебринкэт — 10 (Ларкин, Раймонд), 26:38 — 2:2. Сутер — 9 (Джошуа), 37:47 — 2:3. Расмуссен — 4 (бол., Раймонд, Ларкин), 42:24 — 3:3. Тарасенко — 4 (Берггрен, Каспер), 44:50 — 4:3. Браннстрем — 3 (Петтерссон, Дебраск), 56:40 — 4:4. Дебраск — 10 (Петтерссон, Хьюз), 64:00 — 4:5.

Вратари: Тэлбот (Хуссо, 26:38) — Ланкинен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (11+7+12+1) — 32 (6+13+10+3).

Наши: Тарасенко (15.01/3/0) — -.

1 декабря. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей

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