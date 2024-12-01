«Он может упасть». Амир Хан удивил прогнозом на реванш Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Амир Хан

Бывший чемпион мира Амир Хан высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я считаю, что на этот раз победит Тайсон Фьюри. Он более крупный парень, поэтому он будет использовать свой размер и будет гораздо умнее в этом бою. Это будет нелегко, потому что Усик победил и отправил Тайсона в нокдаун в первом бою, и я уверен, что он выйдет на ринг с большой уверенностью, потому что он знает, что Фьюри может упасть.

Но я чувствую, что Фьюри будет драться так, как он всегда это делает, и когда на него будут давить, мы увидим лучшего Тайсона Фьюри. Я вижу Фьюри победителем в декабре», – сказал Хан.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua