Определились даты матчей Кубка Испании. Когда сыграют свои матчи Барселона и Реал?

Матчи пройдут с 14 – 16 января

Определились даты матчей Кубка Испании.

Откроет стадию 1/8 финала матч между "Оренсе" и "Валенсией" 14 января. На следующий день свои матчи проведут "Атлетико", "Альмерия", "Хетафе" и "Барселона".

16 января сыграют "Реал Сосьедад", "Атлетик" и мадридский "Реал"

Расписание матчей (время киевское):

14 января

22:00 Оренсе – Валенсия

15 января

20:30 Альмерия – Леганес

20:30 Понтеведра – Хетафе

22:00 Барселона – Реал Бетис

22:30 Эльче – Атлетико

16 января

20:30 Реал Сосьедад – Райо Вальекано

20:30 Атлетик – Осасуна

22:30 Реал – Сельта

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Матчи пройдут с 14 – 16 января

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