Определились даты матчей Кубка Испании. Когда сыграют свои матчи Барселона и Реал?

Матчи пройдут с 14 – 16 января
Определились даты матчей Кубка Испании.
Откроет стадию 1/8 финала матч между "Оренсе" и "Валенсией" 14 января. На следующий день свои матчи проведут "Атлетико", "Альмерия", "Хетафе" и "Барселона".
16 января сыграют "Реал Сосьедад", "Атлетик" и мадридский "Реал"
Расписание матчей (время киевское):
14 января
22:00 Оренсе – Валенсия
15 января
20:30 Альмерия – Леганес
20:30 Понтеведра – Хетафе
22:00 Барселона – Реал Бетис
22:30 Эльче – Атлетико
16 января
20:30 Реал Сосьедад – Райо Вальекано
20:30 Атлетик – Осасуна
22:30 Реал – Сельта
Матчи пройдут с 14 – 16 января