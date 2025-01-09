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Футбол

Определились даты матчей Кубка Испании. Когда сыграют свои матчи Барселона и Реал?

Матчи пройдут с 14 – 16 января

Определились даты матчей Кубка Испании. Когда сыграют свои матчи Барселона и Реал?

    • Определились даты матчей Кубка Испании.

    Откроет стадию 1/8 финала матч между "Оренсе" и "Валенсией" 14 января. На следующий день свои матчи проведут "Атлетико", "Альмерия", "Хетафе" и "Барселона".

    16 января сыграют "Реал Сосьедад", "Атлетик" и мадридский "Реал"

    Расписание матчей (время киевское):

    14 января

    22:00 Оренсе – Валенсия

    15 января

    20:30 Альмерия – Леганес

    20:30 Понтеведра – Хетафе

    22:00 Барселона – Реал Бетис

    22:30 Эльче – Атлетико

    16 января

    20:30 Реал Сосьедад – Райо Вальекано

    20:30 Атлетик – Осасуна

    22:30 Реал – Сельта

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    • Матчи пройдут с 14 – 16 января

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