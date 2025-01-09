Аделаида. “Лаки лузер” Хиджиката вышел в четвертьфинал, Коккинакис встретится с Кордой

Результаты матчей второго круга на турнире ATP 250 в Австралии



Аделаида, Австралия • 6-11 января • хард • $766,290

Действующий чемпион: Иржи Легечка (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Томми Пол (США, 1) – Мануэль Гинар (Франция, LL) 6:4, 3:6, 6:3

Ринки Хиджиката (Австралия, LL) – Брэндон Накашима (США, 7) 6:2, 3:6, 7:6(5)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Артур Казо (Франция) 1:6, 6:4, 7:5

Маркос Гирон (США) – Денис Шаповалов (Канада) 7:5, 6:2

Миомир Кецманович (Сербия) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 7:6(1), 6:2

Бенжамен Бонзи (Франция, Q) – Ли Ту (Австралия, WC) 6:3, 6:3

Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 8) 7:5, 4:6, 7:6(4)

Себастьян Корда (США, 2) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) 6:3, 6:3

Феликс Оже-Альяссим и Маркос Гирон проведут уже шестую встречу в рамках Тура. В прошлом году канадец одержал четвёртую победу над американским теннисистом, обыграв его на Олимпиаде.

Танаси Коккинакис впервые с февраля прошлого года сыграет в четвертьфинале турнира ATP и попробует впервые обыграть Себастьяна Корду, которому проиграл в трёх предыдущих противостояниях.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua