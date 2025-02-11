Гонка чемпионов: Хейкки Ковалайнен возвращается

Хейкки Ковалайнен возвращается на Гонку чемпионов, которая пройдёт 7-8 марта в Сиднее, и вместе с Валттери Боттасом будет представлять команду Финляндии.

Карьера Ковалайнена была поставлена на паузу, когда осенью 2023-го у финского гонщика было диагностировано расширение аорты, после чего в марте прошлого года он перенёс сложнейшую операцию, но уже летом приступил к тренировкам, а осенью вновь сел за руль раллийного автомобиля.

И теперь Хейкки примет участие в Гонке чемпионов в одной команде с Валттери Боттасом, которого теперь тоже можно считать ветераном Формулы 1. Но если он продолжает карьеру в качестве резервного гонщика Mercedes, то Ковалайнен уже десять лет выступает в Японии – сначала это была национальная серия Super GT, а теперь чемпионат страны по ралли.

Но в своё время в карьере Ковалайнена был весьма важный и яркий эпизод, связанный с Гонкой чемпионов: в 2004 году он стал её победителем, одолев на пути к этому успеху таких звёзд, как Михаэль Шумахер и Себастьен Лёб.

А в 2006-м в команде с Маркусом Грёнхольмом, двукратным чемпионом мира по ралли, они выиграли Кубок наций, представляя Финляндию.

Хейкки Ковалайнен: «Гонка чемпионов 2004 года, проходившая во Франции, стала для меня прорывом на международную арену. Я тогда был молод, мечтал о больших успехах в автоспорте, и вдруг оказалось, что я соперничаю с Михаэлем Шумахером и Себастьеном Лёбом, и каким-то образом мне удалось одолеть обоих!

После этого я получил широкое признание, что ускорило развитие моей гоночной карьеры, и в итоге я попал в Формулу 1. Затем, уже расставшись с Ф1, я выступал в Японии, стал чемпионом серии Super GT и двукратным чемпионом по ралли.

В прошлом марте мне пришлось перенести операцию на открытом сердце, она прошла хорошо, и теперь я полностью восстановил спортивную форму. А важнее всего то, что спустя 20 лет после моей победы в ROC-2004 я вновь предвкушаю участие в Гонке чемпионов!»

Валттери Боттас: «Я составил список самых быстрых финских гонщиков, и Хейкки тоже туда вошёл. Радостно видеть, что он полностью восстановился, и я очень доволен, что он станет моим напарником в предстоящей гонке в Сиднее. Надеюсь, у нас будет хороший шанс вновь побороться за победу Финляндии – впервые за почти 20 лет».

Таким образом, Ковалайнен стал пятым ветераном Формулы 1, который примет участие в Гонке чемпионов 2025 года, присоединившись к Боттасу, Себастьяну Феттелю, Дэвиду Култхарду и Мику Шумахеру.

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