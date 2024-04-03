Следить
Футбол

Шахтер будет принимать Черноморец: расписание матчей полуфинала Кубка Украины

Шахтер будет принимать Черноморец

В среду, 3 апреля, определится первый финалист Кубка Украины по футболу. Донецкий Шахтер встретится с одесским Черноморцем.

Расписание матчей полуфинала Кубка Украины на 3 апреля

  • 18:00. Шахтер – mdash; Черноморец

    • Смотреть поединок можно на канале UPL.TV, доступном в сетке многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.

    Отметим, что второй финалист определится в матче Полесья — Ворскла. Игра состоится в четверг, 4 апреля, начало — в 18:00 по киевскому времени.

    Ранее сообщалось, что с помощью жеребьевки был назначен рефери на полуфинальное противостояние Кубка Украины.

    Напомним, что стало известно местом проведения финального матча турнира, который состоится 15 мая.

    champion.com.ua

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis