Шахтер будет принимать Черноморец: расписание матчей полуфинала Кубка Украины

В среду, 3 апреля, определится первый финалист Кубка Украины по футболу. Донецкий Шахтер встретится с одесским Черноморцем.

Расписание матчей полуфинала Кубка Украины на 3 апреля

18:00. Шахтер – mdash; Черноморец

Смотреть поединок можно на канале UPL.TV, доступном в сетке многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.

Отметим, что второй финалист определится в матче Полесья — Ворскла. Игра состоится в четверг, 4 апреля, начало — в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что с помощью жеребьевки был назначен рефери на полуфинальное противостояние Кубка Украины.

Напомним, что стало известно местом проведения финального матча турнира, который состоится 15 мая.

champion.com.ua